В Барселоне квартиру белорусов захватили сквоттеры 25 26.02.2024, 9:26

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А белорусов еще и арестовали.

В испанской Барселоне квартиру двух братьев-белорусов захватили сквоттеры, а когда наши соотечественники выселили их силой, то были арестованы полицией, а «захватчики» тем временем вернулись в их жилье. Такую историю рассказал 25 февраля известный британский таблоид Daily Mail, а немного ранее, 15 февраля, поведала испанская газета для экспатов Olive Press, обратил внимание сайт «Беларусь и мир».

Как пишут издания, Сергей и Олег живут в Барселоне с 2015 года. Они владеют двумя квартирами в одном и том же многоквартирном доме в городском районе Эль Раваль. Одну из них, Олега, 31 декабря 2023 года заняли сквоттеры. Так называют людей, незаконно заселяющихся в чужое жилье и отказывающихся уходить.

Сквоттинг – явление нередкое для Испании. Дело в том, что по местным законам граждане, занявшие чужое жилье на период более 48 часов и не имеющие другой нормальной жилплощади, не могут быть изгнаны оттуда без постановления суда. А сам судебный процесс может затянуться на много месяцев и потребовать значительных издержек.

Особенно распространены подобные разбирательства в сфере сдачи/съема квартир, когда жилец после окончания срока договора об аренде не освобождает площадь.

Тем не менее, Сергей и Олег утверждают, что никогда ранее не видели людей, поселившихся в их квартире, не говоря уже о каких-то договорных отношениях.

Поняв, что жилье захвачено, белорусы позвонили в полицию. Тогда сквоттеры пообещали, что завтра покинут квартиру. Однако назавтра, по словам наших соотечественников, «захватчики» атаковали их на лестничной клетке, вооружившись ножами. Для Олега это закончилось небольшим порезом на щеке и сломанным носом.

По словам братьев, правоохранители посоветовали им обратиться в полицейский участок и подать соответствующее заявление. А тем временем непрошеные жильцы уже успели заменить входную дверь в жилище дверью ванной комнаты, поэтому ключи настоящих владельцев имущества стали бесполезны.

Спустя неделю, 15 января 2024 года, наши соотечественники, проживавшие все это время у Сергея, поймали момент, когда сквоттеры отлучились, и вернули контроль над квартирой, в свою очередь также поменяв замок.

Однако вскоре, как повествуют браться, приехали стражи порядка, которые вошли в жилище и, несмотря на заверения наших соотечественников, что они являются собственниками, на что имеются все документы, задержали их. «Захватчикам» же помогли вернуться назад в квартиру.

По информации, полученной изданиями, белорусов арестовали за «вход в помещение пострадавших без их согласия, угрозы пострадавшим, смену замков и нанесение ущерба», а также за «взятие правосудия в свои руки». Одному из сквоттеров якобы была нанесена легкая травма молотком – обвинение, которое Олег и Сергей отвергают.

Также журналистам пояснили, что в данном случае патрулю вообще было не важно, кто именно собственник жилья: устанавливать это – дело суда, а не полиции.

Братья пробыли за решеткой два дня, после чего вернулись в квартиру Сергея. Чем закончится история с их задержанием, пока неясно. Пишут, что им может грозить тюрьма. Тем временем «захватчики» уже почти два месяца продолжают оставаться в апартаментах Олега.

И, как говорят белорусы, любые попытки вернуть площадь не увенчиваются успехом – по их утверждению, сквоттеры угрожают ножами, а многочисленные звонки по экстренному номеру не привели к аресту ни одного из непрошеных жильцов.