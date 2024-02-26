РФ ударила по Днепру и Харькову: есть пострадавшие 3 26.02.2024, 9:34

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Варварская атака россиян на украинские города.

В ночь с 24 на 25 февраля российские оккупанты атаковали украинские Днепр и Харьков. Жители двух городов слышали взрывы, пишет «Главред».

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате удара РФ по Днепру повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей.

Пострадали мужчины 41 и 49 лет и женщины – 20 и 60 лет. Все пострадавшие находятся в больнице.

Позже Лысак добавил, что из-за падения обломков вражеского железа выбиты окна в трех пятиэтажках и производственных зданиях одного из предприятий.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району.

«По предварительным данным, армия РФ ударила ракетами С-300 с территории Белгорода. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Осмотр мест попаданий продолжается», - написал он в Telegram.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки и минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе. По предварительной информации, защитники украинского неба уничтожили 3 ракеты и 9 БпЛА типа Shahed.