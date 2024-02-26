В Верховной Раде Украины призвали отправить Лукашенко за решетку 5 26.02.2024, 10:05

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Украинские депутаты призвали демократический мир поддержать борьбу белорусов за свободу.

25 февраля межфракционное депутатское объединение Рады Украины «За демократическую Беларусь!» выступило с заявлением, в котором призвало международное сообщество не признавать легитимность так называемых «выборов» в Беларуси и использовать все доступные инструменты для того, чтобы Лукашенко оказался за решеткой, пишет сайт «Радыё Свабода».

В заявлении отмечается, что нынешние «выборы» в Беларуси проводятся в условиях фактического отсутствия оппозиции, международных наблюдателей, а также с тысячами политзаключенных в тюрьмах, а не на избирательных участках. Депутаты упоминают, что в 2023 году был подписан закон об изменении Избирательного кодекса Беларуси, согласно которому на выборах депутатов был упразднен порог явки, что позволяет проводить эти выборы даже если народ Беларуси отказывается принимать в них участие.

«Проведение парламентских и местных «выборов сегодня – не является процессом волеизъявления белорусского народа, а лишь инструментом углубления и внедрения диктатуры самопровозглашенного президента Лукашенко», – говорится в заявлении.

В нем межфракционное депутатское объединение Рады Украины «За демократическую Беларусь!» призывает правительства и парламенты демократических стран мира «поддержать борьбу белорусского народа за свою свободу».