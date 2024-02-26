BILD: Кремль напуган влиянием Юлии Навальной 4 26.02.2024, 9:54

6,592

Она идет в политику, потому что Путин не оставил ей выбора.

Так журналист BILD Филипп Пятов объясняет начатую властями РФ масштабную кампанию по дискредитации Юлии Навальной. Об этом он пишет в колонке:

— Когда я познакомился с Юлией Навальной, она уже считалась «первой леди» российской оппозиции. Она сопровождала Алексея Навального на интервью BILD в штаб-квартире Axel Springer и позировала для нескольких фотографий, где влюбленно смотрела на мужа. Было видно, что ей это несложно, она его очень любила. Затем она осторожно спросила, не будет ли кто против показать ей выход, и поблагодарила меня за это, хотя в этом ничего особенного. У нее не было ничего общего со стереотипной высокомерной великосветской москвичкой. В лифте я пожелал ей всего наилучшего, и она еще раз поблагодарила меня. Затем она покинула здание совсем одна, без агентов спецслужб, которые день и ночь охраняли Навального.

После смерти Навального 16 февраля «первая леди» стала неофициальным лидером российской оппозиции. В раздробленном российском оппозиционном движении, вероятно, будут разные точки зрения на этот счет. Но Вашингтон и Москва уже решили. Джо Байден принял Навальную в Сан-Франциско. <...> Кремль, видимо, напуганный влиянием вдовы, немедленно начал против нее беспрецедентную кампанию дискредитации. <...>

Какими бы мерзкими ни были московские аппаратчики, они не глупы. У них есть все основания нервничать, и они это знают. <...> Она идет в политику, потому что Кремль не оставил ей выбора. Это послание настолько понятно, ясно и сильно, что может тронуть сердца русских женщин, чьи сыновья сотнями тысяч умирают в преступной войне России против Украины. <...>

Когда я ехал с Юлией Навальной с 19-го этажа на первый, она пристально смотрела в пол. Тогда я заметил, что принципиально отличает ее от Алексея Навального: она не улыбалась. В ее глазах не было ни озорства, ни иронии, только сила и серьезность. У Путина никогда не было такого противника.