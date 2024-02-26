Российский сериал о гопниках «Слово пацана» хотели использовать для агитации за Путина 7 26.02.2024, 10:25

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Для этих целей хотели использовать и другие фильмы.

Популярный российских сериал о гопниках «Слово пацана» Кремль хотел использовать в качестве предвыборной агитации за Путина.

В совместном расследовании «Важных историй» и «Медузы» журналисты выяснили, что весной 2023 в администрации Путина была продемонстрирована большая презентация, называвшаяся «Творческий контент к выборам».

В документе были упомянуты в том числе фильмы «Холоп 2», «Лед 3», мюзикл «Бременский музыканты» и фильм-сказка «По щучьему велению». Вместе с сериалом «Слово пацана» вышеуказанные произведения по задумке автором призваны обеспечить «повышение уровня знания населения о позитивных изменениях в жизни людей в России, об исторических и современных достижениях соотечественников, о героях наших дней и примерах для подражания».

Как пишут журналисты, авторы фильмов не знали, что их творения будут использованы в качестве агитации за Путина.