Российский сериал о гопниках «Слово пацана» хотели использовать для агитации за Путина

Российский сериал о гопниках «Слово пацана» хотели использовать для агитации за Путина7
- 26.02.2024, 10:25
- 3,024
Для этих целей хотели использовать и другие фильмы.
Популярный российских сериал о гопниках «Слово пацана» Кремль хотел использовать в качестве предвыборной агитации за Путина.
В совместном расследовании «Важных историй» и «Медузы» журналисты выяснили, что весной 2023 в администрации Путина была продемонстрирована большая презентация, называвшаяся «Творческий контент к выборам».
В документе были упомянуты в том числе фильмы «Холоп 2», «Лед 3», мюзикл «Бременский музыканты» и фильм-сказка «По щучьему велению». Вместе с сериалом «Слово пацана» вышеуказанные произведения по задумке автором призваны обеспечить «повышение уровня знания населения о позитивных изменениях в жизни людей в России, об исторических и современных достижениях соотечественников, о героях наших дней и примерах для подражания».
Как пишут журналисты, авторы фильмов не знали, что их творения будут использованы в качестве агитации за Путина.