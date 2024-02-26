закрыть
26 февраля 2024, понедельник, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский сериал о гопниках «Слово пацана» хотели использовать для агитации за Путина

7
  • 26.02.2024, 10:25
  • 3,024
Российский сериал о гопниках «Слово пацана» хотели использовать для агитации за Путина

Для этих целей хотели использовать и другие фильмы.

Популярный российских сериал о гопниках «Слово пацана» Кремль хотел использовать в качестве предвыборной агитации за Путина.

В совместном расследовании «Важных историй» и «Медузы» журналисты выяснили, что весной 2023 в администрации Путина была продемонстрирована большая презентация, называвшаяся «Творческий контент к выборам».

В документе были упомянуты в том числе фильмы «Холоп 2», «Лед 3», мюзикл «Бременский музыканты» и фильм-сказка «По щучьему велению». Вместе с сериалом «Слово пацана» вышеуказанные произведения по задумке автором призваны обеспечить «повышение уровня знания населения о позитивных изменениях в жизни людей в России, об исторических и современных достижениях соотечественников, о героях наших дней и примерах для подражания».

Как пишут журналисты, авторы фильмов не знали, что их творения будут использованы в качестве агитации за Путина.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн