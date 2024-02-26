На Марьинском направлении украинские военные стабилизировали ситуацию и держат оборону 26.02.2024, 10:47

При этом Силы обороны Украины наносят контрудары.

На Марьинском направлении украинские Силы обороны отражают атаки российских оккупантов, уничтожая большое количество живой силы. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

По его словам, российские оккупанты сконцентрировались именно на этом направлении, чтобы в дальнейшем развивать наступление и проводить операции по захвату Донецкой области.

- Конечно, Марьинку они считают более перспективной, потому что есть возможность продвигаться. Хотя мы стабилизировали ситуацию, уже много дней держим оборону. То есть движение мы не только приостановили, а наносим контрудары и уничтожаем большое количество противника. Но Марьинка была Генштабом России и Минобороны РФ выведена как одно из основных направлений удара. Это было доложено Путину. Путин как раз сейчас Марьинку, Авдеевку считает теми населенными пунктами, которые являются фактически контролируемыми. И дальше — уже развивать стратегические наступательные операции по захвату Донецкой области, — сказал Маломуж.

Он отметил, что стратегическими объектами, по которым готовятся операции, россияне считают также Бахмут, Купянск, Сватово, Кременная, Лиман и Запорожское направление.