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В Украину приехал премьер Болгарии

  • 26.02.2024, 11:06
В Украину приехал премьер Болгарии

Детали визита, который ранее не анонсировали, не раскрывают.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в понедельник прибыл с визитом в Украину. Об этом сообщает «Европейская правда».

Болгарская делегация прибыла в Киев на поезде. В правительстве Болгарии заявили, что Денков прибыл, чтобы выразить поддержку Украине со стороны Болгарии.

- Болгария поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, – цитирует официальный правительственный аккаунт в Twitter (Х) Денкова.

В состав болгарской делегации входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики – Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Вооруженных сил, адмирал Эмил Ефтимов, информирует БНТ.

Детали визита, который ранее не анонсировали, не раскрывают.

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