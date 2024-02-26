В Украину приехал премьер Болгарии 26.02.2024, 11:06

Детали визита, который ранее не анонсировали, не раскрывают.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в понедельник прибыл с визитом в Украину. Об этом сообщает «Европейская правда».

Болгарская делегация прибыла в Киев на поезде. В правительстве Болгарии заявили, что Денков прибыл, чтобы выразить поддержку Украине со стороны Болгарии.

PM #Denkov arrived in #Kyiv to express Bulgaria's support for #Ukraine. #Bulgaria supports the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, recalled Denkov. pic.twitter.com/QsvyNqjKQk — Министерски съвет (@GovBulgaria) February 26, 2024

- Болгария поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, – цитирует официальный правительственный аккаунт в Twitter (Х) Денкова.

В состав болгарской делегации входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики – Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Вооруженных сил, адмирал Эмил Ефтимов, информирует БНТ.

Детали визита, который ранее не анонсировали, не раскрывают.