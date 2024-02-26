Кромешный позор Путина 4 Александр Невзоров

26.02.2024, 11:44

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Европейские лидеры приедут в Москву лишь для принятия капитуляции.

Вторую годовщину преступной войны все СМИ РФ благоразумно заныкали.

Медиаресурсы и каналы сообразили: праздновать дату начала кровавой диареи не совсем разумно.

Действительно, не стоит напоминать народцу о том, что страна второй год исходит кровавым поносом и им же питается.

Трофеи войны на данный момент: изгойство, кромешный позор, 400.000 трупов и бессчетное количество калек.

Регулярная армия уничтожена. Понятие «русский» стало гадким клеймом.

Серийные убийцы и людоеды выпущены из тюрем и рулят в глубинке всеми порядками.

Конца кошмара не видно.

Как видим, особо хвастаться нечем. Поэтому и молчат СМИ.

«Пукнули в свои лужи» лишь самые тупенькие.

Леонтьев проблеял про «непредставительность и второсортность тех европейских президентов, что заехали 24-го в Киев».

Это очень смешно.

Москва довольствуется хамоватыми бородачами ХАМАСА, мелкими прохвостами Северной Кореи и африканцами, готовыми за 1000 евро и 4 банки консервов ехать куда угодно.

Впрочем, не все потеряно.

Москва еще увидит и президента Италии и руководство Франции, узрит глав ЕС и Канады. Они все непременно приедут, чтобы лично присутствовать при подписании РФ акта капитуляции.

Александр Невзоров, Telegram