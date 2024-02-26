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Танцующий суперкар: представлен необычный 1300-сильный электромобиль BYD

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  • 26.02.2024, 11:45
  • 1,396
Танцующий суперкар: представлен необычный 1300-сильный электромобиль BYD

Авто оборудовали инновационной «умной» пневмоподвеской.

BYD расширяет свою премиальную линейку Yangwang. В Китае презентовали новый суперкар U9. Он поступит в продажу по цене более 1,68 млн юаней ($236 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый BYD Yangwang U9 — обтекаемое двухместное купе с дверями в стиле McLaren. У него тоненькие С-образные фары, выраженный «нос» и сдвинутый вперед салон. Трековая версия модели получила обвес и антикрыло.

Кузов BYD Yangwang U9 изготовлен из карбона, однако суперкар оказался довольно тяжелым — 2475 кг. Автомобиль получился довольно крупным.

Размеры BYD YangWang U9:

длина — 4966 мм;

ширина — 2029 мм;

высота — 1295 мм;

колесная база — 2900 мм.

Салон BYD Yangwang U9 отделан кожей, алькантарой и карбоном. Суперкар оборудовали тремя дисплеями, один из которых установлен для пассажира.

Китайский суперкар BYD Yangwang U9 получил четыре мотора с общей отдачей 1306 л. с. и 1680 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2,36 с и проехать ¼ мили (402 м) с места за 9,78 с. Максимальная скорость составляет 309 км/ч.

Аккумуляторная батарея на 80 кВт∙ч позволяет проехать 465 км без подзарядки. 800-вольтная архитектура дает возможность зарядиться на 80% в сверхбыстром режиме за 10 минут.

«Фишкой» BYD Yangwang U9 является его активная пневмоподвеска с индивидуальным управлением каждым колесом: она позволяет электрокару танцевать.

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