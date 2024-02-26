Многодетная мама из Борисова борется за элементарные условия для жизни 16 26.02.2024, 12:00

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Администрация города игнорирует ее обращения.

Ольга получила социальное жилье в Борисове в доме по улице Нормандия-Неман д.186а. Но назвать ее жизнь радостной язык не поворачивается. Каждый день она вместе с детьми страдает от ядов и крыс, которых, по ее словам, в подвале полным-полно. При этом ЖЭУ-4 и администрация города не спешат на помощь.

— Каждую зиму, да и летом, в принципе, тоже, из подвального помещения вонь стоит невыносимая, — жалуется ex-press.by борисовчанка. — Смердит дохлыми крысами (или кто там, не понятно), и эти «ароматы» доходят до квартиры. Дышать невыносимо, когда заходишь в подъезд, сразу все понятно.

По словам девушки, ЖЭУ-4 ничего не делает:

— Я звонила 115, тоже ничего, просто дали номер «какого-то» начальника, тот сказал: «Понятно, будем что-то делать».

Но ничего не было предпринято, уборщицы в подъезде тоже нет.

При всей этой жуткой ситуации оказалось, что жильцы каждый месяц платят за обслуживание вспомогательных помещений:

— Платим, но всем на все наплевать. Мол, социальный дом — в принципе не благополучный. Что делать и куда обращаться, уже не знаю.

У Ольги есть дети, которые дышат этими ядами. Так, сын, по ее словам, часто болеет, в сад не ходит:

— Только вылечу, он снова заболеет, от этих ядов иммунитет ослабел.