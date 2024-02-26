Что может остановить режим Путина? 1 Тарас Загородний

26.02.2024, 12:26

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Украинские дроны меняют цель.

В начале войны многие думали, что большие потери остановят Кремль. Им плевать на украинцев, но тысячи смертей своих солдат не могут оставить равнодушными? Могут. За два года войны РФ только убитыми лишилась более 400 тыс. солдат. Тезис «бабы еще нарожают» в России актуален до сих пор. А что реально может остановить диктаторско-олигархический режим – это удары по ключевым объектам, которые приносят миллиарды в бюджет России.

В последний месяц дроны СБУ активно кошмарили российские НПЗ, снизив экспорт их продукции. Теперь, после атак на НПЗ врага, пришел черед российской металлургии. В ночь с 23-го на 24 февраля прилетело в один из крупнейших российских металлургических комбинатов – Новолипецкий, который служба атаковала в сотрудничестве с ГУР.

После мощных взрывов на комбинате начался масштабный пожар: беспилотники попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на длительное время.

А следует сказать, что Новолипецкий металлургический комбинат – ключевой завод российской металлургии. Здесь не только изготовлялась пятая часть всей российской стали, но и вся (!) российская электротехническая динамная сталь, которая нужна для изготовления двигателей, аккумуляторов и так далее.

Остановка завода нанесет большой ущерб всем цепям производства россиян. Кроме того, комбинат – законная цель для атаки. Его продукция также идет на производство российских ракет, артиллерии, беспилотников. Также здесь производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Что касается даты прилета, то, безусловно, определенный символизм в ней есть. Два года назад, в ночь на 24 февраля, прилеты российских ракет были по Украине. Теперь прилетает по Липецку, где производят железо для этих ракет. Но, уверен, россиянам не нужно думать, что прилеты будут только в «скрепные» даты. Уже следует привыкать к «праздникам» от СБУ в ежедневном режиме.

Тарас Загородний, censor.net