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Главком ВСУ Сырский побывал на фронте и анонсировал усиление

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  • 26.02.2024, 12:41
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Главком ВСУ Сырский побывал на фронте и анонсировал усиление

Было принято несколько важных решений.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым побывали на передовых командных пунктах воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.

Об этом главком написал в своем Telegram-канале. Сообщается, что во время визита они заслушали доклады командиров относительно ситуации на участках их ответственности.

«Враг регулярно штурмует позиций наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля. Мы детально проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта», - написал Сырский.

Он также добавил, что на месте было принято несколько решений: «Для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений».

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