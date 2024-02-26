Белорус купил машину, но не сможет ездить на ней в ближайшие годы 26.02.2024, 12:48

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Как так вышло?

Пьяный житель Гродно сел за руль и повредил 6 припаркованных авто. Об том очевидцы сообщили сегодня ночью на линию «102». Инцидент произошел на улице Южной в областном центре.

Выяснилось, что 26-летний горожанин купил в Минске машину. Он решил сразу же обмыть покупку, поэтому домой в Гродно счастливого обладателя «ласточки» повез друг.

Приятель пригнал машину с пьяным владельцем к своему дому и отправился спать. Хозяин же, увидев оставленные в замке зажигания ключи, решил не вызывать такси, а доехать домой на собственном авто.

Он перебрался за руль, надавил на газ, но тут произошло то, что в данной ситуации вовне не неожиданность: пьяный водитель, двигаясь задним ходом, собрал «паровозик» из шести машин.

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