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Белорус купил машину, но не сможет ездить на ней в ближайшие годы

  • 26.02.2024, 12:48
  • 2,042
Белорус купил машину, но не сможет ездить на ней в ближайшие годы

Как так вышло?

Пьяный житель Гродно сел за руль и повредил 6 припаркованных авто. Об том очевидцы сообщили сегодня ночью на линию «102». Инцидент произошел на улице Южной в областном центре.

Выяснилось, что 26-летний горожанин купил в Минске машину. Он решил сразу же обмыть покупку, поэтому домой в Гродно счастливого обладателя «ласточки» повез друг.

Приятель пригнал машину с пьяным владельцем к своему дому и отправился спать. Хозяин же, увидев оставленные в замке зажигания ключи, решил не вызывать такси, а доехать домой на собственном авто.

Он перебрался за руль, надавил на газ, но тут произошло то, что в данной ситуации вовне не неожиданность: пьяный водитель, двигаясь задним ходом, собрал «паровозик» из шести машин.

Алкотест показал у молодого человека 1,2 промилле алкоголя. В ближайшие пять лет автомобиль ему не понадобится точно. У него внушительный штраф и лишение прав.

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