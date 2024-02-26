Россияне бросились скупать приборы для измерения давления 26.02.2024, 12:52

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Продажи тонометров за год выросли почти на треть.

Спрос россиян на медицинские изделия для измерения давления в 2023 году вырос почти на 30%. В интернете было продано 2,2 млн тонометров против 890 тыс. в 2022 году, а в аптеках и магазинах — 3,9 млн штук против 3,8 млн годом ранее.

В общей сложности в прошлом году россияне потратили на покупку тонометров почти 12 млрд российских руб., тогда как в 2022-м расходы на них составили 10,8 млрд. Это следует из расчетов аналитической компании RNC Pharma, которые публикуют «Известия».

С 2018 по 2023 год рынок тонометров в России вырос практически вдвое, отметил медицинский директор компании — производителя медизделий «Пластис-М» Олег Волков.

Pоссийские компании производят в основном ручные тонометры, а автоматические поставляются чаще всего из Китая, объяснил гендиректор компании MDpro Алексей Ванин.

Стоимость одного прибора составляет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. российских руб., но появляются и гораздо более дешевые предложения из Китая. Так, например, «некие безымянные китайские тонометры» стоят 500–800 руб., отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

«Их очень активно скупают потребители, хотя для такой продукции нет никаких гарантий качества. Сколько они прослужат — большой вопрос», — говорит Беспалов.

Выросший спрос на аппараты для измерения давления связан со старением населения и увеличением доли пожилых людей в России, объясняет Волков. «По данным демографического прогноза Росстата, процент людей старше трудоспособного возраста будет расти и увеличится с 23,6% в 2024 году до 27% в 2046 году. Вторая причина — рост заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями», — пояснил эксперт.

Кроме того, выросшая потребность в тонометрах может быть связана с тем, что население стало уделять больше внимания своему здоровью, говорит кардиолог Ярослав Ашихмин. «Также пандемия COVID-19 сказалась на частоте возникновения сердечно-сосудистых заболеваний», — добавил он.