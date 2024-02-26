Латвия готовится национализировать санаторий «Белоруссия» 5 26.02.2024, 13:40

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Рассматриваются разные варианты.

Министерство юстиции Латвии продолжает искать решения, которые позволили бы обратить в собственность государства принадлежащие России и Беларуси санатории «Янтарный берег» и «Белоруссия». Об этом сообщает Delfi.

Ранее в Латвии был подготовлен законопроект о передаче в собственность государства «Дома Москвы». Однако отмечается, что решения для санаториев должны быть иными.

Сейчас здравницы не работают, кроме того, в них не выявлено деятельности, представляющей угрозу нацбезопасности, что является одним из поводов для отчуждения «Дома Москвы».

В Минюсте заявили, что для перенятия собственности необходимо твердое юридическое обоснование, чтобы решение не было оспорено в суде. В случае, если Минюст получит информацию от правоохранительных учреждений о прямой или косвенной угрозе национальной безопасности, которая связана с этими объектами, министерство будет действовать соответствующим образом. Минюст продолжает поиск правовых решений для отчуждения санаториев.