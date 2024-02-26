Оккупант на поле боя в Украине выбрасывает свое оружие, чтобы легче было бежать 2 26.02.2024, 14:05

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иллюстративное фото

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись атаки украинских операторов дронов на российскую бронемашину с десантом на Авдеевском направлении.

Как сообщает censor.net, на видеозаписи видны попадания в российскую бронемашину. После этого уцелевшие оккупанты спешиваются и бегут по полевой дороге. На записи можно насчитать около восьми россиян.

Операторы дронов дважды сбрасывают на них боеприпасы. Один из оккупантов остается лежать на дороге. На последних кадрах записи видно, что после второго попадания один из бегунов бросает на обочину оружие - вероятно, пулемет, и продолжает бежать.

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