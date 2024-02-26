Последние дни зимы в Беларуси будут очень теплыми 2 26.02.2024, 14:08

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По западу страны ожидается до +16°С.

27 февраля погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-западу скажется влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-западной половине страны пройдут дожди, cooбщают синоптики.

Днем без существенных осадков, лишь по северо-западу страны местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит от -1°С по востоку до +7°С по западу, максимальная днем будет +5..+11°С, в западных и южных районах республики +12..+16°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

28 февраля на большей части территории страны погодные условия обусловит область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-западу республики сохранится влияние фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от -2°С по юго-востоку до +8°С по западу, максимальная днем составит от +5°С по востоку до +16°С в юго-западных районах страны.

29 февраля ночью погодные условия будет определять фронтальный раздел, смещающийся в восточном направлении, днем республика будет находиться под влиянием неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем местами по стране ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, по юго-западу республики до +7°С; максимальная днем +4..+10°С, по юго-западу до +13°С.