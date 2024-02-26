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Песков отбрехивается

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 26.02.2024, 14:18
  • 4,188
Песков отбрехивается

Как пресс-секретарь Кремля стал сотрудником похоронного бюро.

Пресс-Пескову уже 10 дней приходится выполнять функции сотрудника похоронного бюро, отвечая на вопросы журналистов о Навальном.

Сегодня он в очередной раз отбрехивался, уверяя, что Кремль и Путин не имеют никакого отношения ни к тому, что тело оппозиционера, вопреки закону, несколько дней не выдавали родственникам и шантажу матери Навального, ни и к тому, что после настойчивых требований и знаменитых, и простых людей (под обращением подписались десятки тысяч) его наконец отдали.

Да, все так и поверили, что салехардский следователь Варапаев, пусть ранее и судимый, сам по себе такой борзый и потому запугивал Людмилу Навальную и требовал согласия на тайные похороны. И с чего бы это он, интересно, такой инициативный? И где пресловутая вертикаль власти, если на местах мелкие вертухаи и следаки творят, что хотят, подставляя «гуманистов» в Кремле?

Telegram-канал «СерпомПо»

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