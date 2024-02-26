Срок действия водительского удостоверения продлен до 20 лет 26.02.2024, 14:26

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Есть и ряд других изменений для водителей.

В Беларуси срок действия водительского удостоверения продлили до 20 лет. Это, в том числе, регламентирует указом (№55 от 16 февраля 2024-го), изменивший проведение более 200 административных процедур. Документ опубликован Национальным правовым интернет-порталом.

Так, в Беларуси увеличен срок действия водительского удостоверения: с 10 до 20 лет. А также на год - до 3 лет продлен срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении для авто, с года выпуска которых прошло менее 3 лет.

И еще уменьшены сроки выдачи справок о регистрации ТС в ГАИ - до 7 рабочих дней. И еще сейчас при выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не потребуется водительское удостоверение и страховое свидетельство.