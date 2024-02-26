Трое минчан перевели через свои кошельки криптовалюты на $30,5 тысяч 1 26.02.2024, 14:34

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Теперь могут лишиться всей суммы.

В Минске задержали трех жителей столицы, которые провели через свои электронные кошельки криптовалюты почти на 100 тысяч рублей, сообщили в МВД.

Трое неработающих минчан предлагали услуги по купле-продаже криптовалюты на профильных интернет-площадках. В результате незаконной предпринимательской деятельности в общей сложности они провели через свои криптокошельки около 100 000 рублей.

«Составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность. Санкцией статьи предусмотрен крупный штраф и обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы», — сообщили в МВД.

В милиции заявили, что декретом № 8 «О развитии цифровой экономики» предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты для физлиц запрещена.