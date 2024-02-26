Белорусский гонщик стал чемпионом Камбоджи 26.02.2024, 14:47

И сделал шоу для местной публики.

К своим многочисленным чемпионским титулам барановичский гонщик Артем Кунцевич добавил еще один: титул чемпиона Камбоджи по мотокроссу.

Об очередной победе в соревнованиях по мотоспорту барановичский гонщик сообщил на своей странице в Instagram.

«Открыл сезон гонок в теплой Азии. Сегодня стал чемпионом Камбоджи и сделал шоу для местных ребят!» – написал спортсмен под видео с кадрами гонок. Он опубликовал его в ночь на 26 февраля.

Судя по публикациям Артема Кунцевича, гонка далась ему нелегко. Соревнования проходили в условиях сильной жары. По словам гонщика, на улице было +36 градусов. А трасса была сухой и пыльной. Так что спортсмен беспокоился, чтобы его мотоцикл выдержал такие условия и нагрузки.