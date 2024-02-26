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«Вы видите, как Россия взрывается»

  • 26.02.2024, 14:59
«Вы видите, как Россия взрывается»

Украина догнала Москву по аналогам дронов Shahed.

Украина существенно нарастила свои возможности по производству ударных БПЛА. Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в эфире телемарафона «Єдині новини».

«На этот год наши возможности сделать такие дроны уже ничем не уступают России. Украинские аналоги есть, и то, что вы видите, как на России взрывается – это все дроны украинского производства», – отметил министр.

По его словам, украинские аналоги очень похожи на российские, если говорить об основных параметрах. Имеются в виду, прежде всего, количество взрывчатки и дальность действия. Александр Камышин добавил, что сейчас уже есть зарубежные партнеры, которые хотят приобрести украинские дроны.

Ранее стало известно, что Украина начала испытывать на фронте БПЛА с искусственным интеллектом. 

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