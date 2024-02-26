«Вы видите, как Россия взрывается» 26.02.2024, 14:59

Украина догнала Москву по аналогам дронов Shahed.

Украина существенно нарастила свои возможности по производству ударных БПЛА. Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в эфире телемарафона «Єдині новини».

«На этот год наши возможности сделать такие дроны уже ничем не уступают России. Украинские аналоги есть, и то, что вы видите, как на России взрывается – это все дроны украинского производства», – отметил министр.

По его словам, украинские аналоги очень похожи на российские, если говорить об основных параметрах. Имеются в виду, прежде всего, количество взрывчатки и дальность действия. Александр Камышин добавил, что сейчас уже есть зарубежные партнеры, которые хотят приобрести украинские дроны.

Ранее стало известно, что Украина начала испытывать на фронте БПЛА с искусственным интеллектом.