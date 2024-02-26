Американский астронавт жестко ответил российскому нацисту Рогозину 26.02.2024, 15:08

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И посоветовал ему захватить в Украину «бронированные памперсы».

В аккаунте бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в соцсети X 25 февраля был опубликован пост, в котором он сравнил министра обороны США Ллойда Остина с обезьяной.

Когда Рогозина раскритиковали за откровенно расистскую публикацию, он, как пишет «Медуза», разместил в телеграм-канале пост, в котором заявил, что официальные аккаунты у него есть только в этом мессенджере, а также в соцсети «ВКонтакте». При этом аккаунт Рогозина в X верифицирован еще с 2015 года, когда сервис еще назывался Twitter.

Вскоре пост в телеграме был удален, а в аккаунте Рогозина во «ВКонтакте» появилась запись, в которой он назвал «грязными обезьянами-бандерлогами» главу Пентагона, президента США Джо Байдена, а также канцлера Германии Олафа Шольца «и прочих врагов России».

К первому расистскому посту Рогозина в соцсети X утром 26 февраля добавился новый — с текстом «Monkeys should be called monkeys» («Обезьян надо называть обезьянами»).

Рогозину на русском языке ответил американский астронавт Скотт Келли. Он написал:

— Димон, учитывая, что ты, в сущности, нацист, твой омерзительный расизм не вызывает особого удивления. Ты банально завидуешь настоящему генералу с его реальным боевым опытом, потому что ты — фейковый солдат с фейковыми медалями. Когда ты собираешься вернуться в Украину, чтобы опять поиграть в солдатиков? Не забудь захватить с собой бронированные памперсы.