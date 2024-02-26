Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин «не узнал» себя, зигующего на фото 1 26.02.2024, 8:25

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И оскорбил главу Пентагона.

В своем аккаунте X экс-глава Роскосмоса сравнил министра обороны США Ллойда Остина с обезьяной. Один из комментаторов приложил к посту фото молодого Рогозина, вскидывающего руку и держащего плакат «Белые всех стран соединяйтесь».

Рогозин «остроумно» ответил на реплай словами: «Это кто? Ты? Ну и дурак».

В декабре 2022 года Дмитрий Рогозин праздновал день рождения в донецком ресторане и получил серьезное ранение, попав под украинский обстрел. Сообщалось, что были повреждены мягкие ткани российского чиновника.