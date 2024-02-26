Фитнес-тренера осудили за участие в минском марше 5 26.02.2024, 15:16

4,922

Александр Якута

Приговор вынесла «судья» Ольга Емельянченко.

В суде Советского района Минска 22 декабря 2023 года осудили Александра Якуту по ч. 1 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса. «Судья» Ольга Емельянченко назначила Александру два года и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщают правозащитники.

Мужчину обвинили в участии в протестной акции в Минске в 2020 году и выходе на проезжую часть. Во время марша он был в образе шотландского викинга. Минчанин полностью признал вину. Тренера опознали по фотографии с протестной акции, которую мужчине переслал знакомый в телеграме.

О задержании Александра стало известно из «покаянного» видео от 16 ноября 2023 года. Его задерживали минимум семь силовиков с оружием. Тогда у Александра извлекли мобильный телефон и килт, которые позже вернули.

После оглашения приговора мужчину освободили в зале суда. 19 января 2024 года Министерство внутренних дел внесло его в «список экстремистов».

Минчанину Александре Якуте 37 лет. Он работает в фитнес-центре «Адреналин» в Малиновке. Также Александр — сертифицированный нутрициолог (эксперт по здоровому питанию). Интересуется историей, а также любит ездить на мотоцикле.