Андрей Новик: Для европейского зрителя немного шоковой терапии не повредит 2 26.02.2024, 15:39

4,200

Андрей Новик

В Варшаве показали жесткую правду о войне в Украине.

В годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину независимый театральный коллектив «BY TEATR» показал документальный спектакль «How are you?». Это спектакль-вербатим, рассказывающий реальные истории людей, оказавшихся в условиях войны. В нем собраны истории беженцев из Киева и Винницы, опыт эмиграции в Румынии, Германии, упоминаются трагедии Бучи и Мариуполя.

Нужны ли такие постановки, показывающие жесткую правду о войне? Об этом сайт Charter97.org поговорил с режиссером спектакля «How are you?» Андреем Новиком:

— С актерской точки зрения — все хорошо прошло, организационно все получилось, все сложилось. Как режиссер я очень доволен показами. Конечно, мы ожидали чуть большего отклика со стороны зрителей в плане большего количества людей, но и на том спасибо, что могли собрать — собрали.

Я прекрасно понимаю, что эта тема и этот спектакль для восприятия белорусов и украинцев очень тяжелые, болезненные. Человек подумает, прежде чем идти на него, а потом несколько дней отходить. Будем в дальнейшем работать на поляков, выходить на польскую аудиторию, чтобы было наполнение, но при этом особо не травмировать и без того травмированную публику.

— Были ли какие-то встречи, разговоры после спектакля? Как люди отзывались о постановке?

— Да, очень многие подходили. После первого показа практически все зрители остались на месте. Актеры вышли на поклон, а зритель до сих пор еще не мог понять, что уже конец. Я просто почувствовал эту паузу, которая повисла в воздухе. Очень был прибит зритель, очень впечатлен, долгое время все актеры и зрители стояли и разговаривали прямо на площадке. Очень много было украинцев, очень много мы услышали от них слов благодарности за нашу работу, это важно. Наверное, это самое главное для нас как для команды, понимать, что люди чувствуют нашу поддержку.

— Можно сказать, что вы немного шокировали зрителя?

— В какой-то степени — да. Не могу рассуждать, шокировали или не шокировали. Однозначно можно сказать, что зритель вышел под впечатлением. Кто-то подходил и говорил: «Мне такое смотреть нельзя», но при этом благодарил. Кто-то говорил: «Огромное спасибо за то, что вы доносите информацию, за то, что делаете. Спасибо за то, что не даете забыть». Было очень много слов благодарности, но у каждого свое восприятие, свои ощущения, своя боль.

— Как режиссер, как вы считаете, нужны и важны ли такие спектакли, показывающие очень жесткую правду, которую иногда люди, может, не готовы или не хотят смотреть?

— Обязательно, такие проекты необходимы. Зритель сам вправе выбирать, куда ему ходить, куда не ходить. Но если мы лишим зрителя возможности выбирать и ходить на такие спектакли, то мы уберем целый пласт искусства, мы лишим зрителя выбора. Мы все-таки должны доносить разными путями, разными возможностями проблемы и боль, поднимать что-то важное любыми средствами и способами. Тем более, что для европейского зрителя немного шоковой терапии не повредит.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность вашему порталу. Я хочу, чтобы ваш читатель знал, что «Хартия» — не только информационный сайт, но еще и организация, которая помогает, поддерживает всеми возможными ресурсами и способами. За это огромная благодарность всей команде и Наталье Радиной. В частности — за то, что помогла нашей команде сделать первые шаги в самоорганизации и открытия юридического лица. От всей команды огромное спасибо. Очень хотелось бы, чтобы ваш читатель это знал. Чувствовать поддержку очень важно.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram