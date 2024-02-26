«Нужно оценивать риски» 26.02.2024, 16:16

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Белорусы рассказали, как вывозили из страны свои наличные сбережения.

У некоторых белорусов на фоне миграции возникает необходимость вывезти за границу наличные деньги. К примеру, средства от продажи недвижимости в нашей стране. На границе есть ограничения по вывозу наличных, а банки, как правило, берут комиссию за переводы. «Зеркало» спросило у читателей, как удается переводить через банки или перевозить через границу крупные (и не очень) суммы.

Все имена собеседников изменены из соображений безопасности. По этой же причине не указываем точные суммы, которые белорусы перевозили наличными через границу.

«Все получилось до банального просто»

Виталий живет в Канаде. При выезде из Беларуси он взял с собой почти десять тысяч долларов.

— При переезде я был по верху возможного лимита (потолок без декларирования — десять тысяч долларов. — Прим.). А у мамы был страх отъема оставшихся сбережений силовиками при обыске. Я ехал в один конец, превышать таможенный лимит я не хотел, оказалось и к лучшему, так как полного обыска со стороны нашей таможни перед вылетом избежать не удалось.

Позже родным Виталия удалось перевести ему больше десяти тысяч долларов США.

— Деньги оставлять в Беларуси нет никакого смысла, сбережения всегда хранились в валюте, а с 2020-го еще и исключительно наличными дома, так как уже долгие годы доверия к банкам нет, — вспоминает Виталий. — Все получилось до банального просто: через валютную карточку MasterCard от «Беларусбанка». Валютный счет у меня уже был, только сделал карточку, при этом уточнив возможность ее использования за пределами Беларуси.

Справка. При пересечении границы — как на выезде из страны, так и при возвращении — надо декларировать наличные, если их общая сумма превышает десять тысяч долларов на человека. Если ввозимая или вывозимая сумма меньше, в письменной форме декларировать ее можно по желанию.

При провозе суммы более чем в 100 тысяч долларов за один раз вместе с таможенной декларацией надо предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств.

За нарушение порядка ввоза и вывоза из Беларуси наличных денежных средств предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Канаде белорус нашел банкомат, который выдает доллары США (они отличаются от канадского доллара), чтобы избежать конвертации валюты. Второе условие при поиске банкомата было связано с максимальным размером снятия средств. Виталию удалось найти такой, где лимит был 2,5 тысячи долларов. Это связано с тем, что за каждую операцию ему надо было платить комиссию 3,5 канадского доллара вне зависимости от размера снимаемой суммы. Плюс была комиссия «Беларусбанка» — 0,1% от суммы перевода.

Зачислять на белорусский валютный счет всю сумму сразу родные не решились, опасаясь, что банк может заблокировать его. Делали это в несколько этапов.

— Я был у банкомата, в то время как в Беларуси происходило зачисление, и уже в течение нескольких часов я мог снять деньги с карточки. За одну транзакцию я снимал 2500 долларов США и платил 2,5 доллара «Беларусбанку» и 3,5 канадских — местному банку. Я посчитал, что эти затраты вполне приемлемы, и не углублялся в поиски альтернатив. Но для сравнения узнал условия у другого крупного банка: там лимит на транзакцию был 1000 долларов США и комиссия пять канадских за каждую операцию.

— Трудность была в том, что не так много банкоматов с возможностью снятия долларов США. Они есть в крупных отделениях, но их толком не найти через сайт или карту, нужно узнавать в отделениях у сотрудников. Была однажды трудность, когда закончились наличные деньги в банкомате. Было подозрение, что я их за пару дней уже все снял. Пришлось ждать несколько дней, пока банкомат пополнят наличными. В целом все прошло гладко, но когда была большая сумма на белорусском счету, а наличные в банкомате закончились, было слегка нервно. Понимал, что счет могут заблокировать и деньги уже будет не вернуть, — говорит Виталий.

Виталий советует белорусам, которым надо перевести деньги за границу, изучить все очевидные способы и найти более выгодный. И уже после этого протестировать выбранный вариант на небольшой сумме.

— Для меня стало большой неожиданностью, что я при небольших затратах и комиссиях смог это все сделать через официальную банковскую систему. Но я думаю, что здесь нужно оценивать риски и возможное привлечение внимания большими суммами в белорусских банках, — говорит он и уточняет еще один момент: — Важно сохранять подтверждения получения денег. Мне пока что это не пригодилось, сумма не такая уж и большая, но потенциально вопросы от налоговой могут возникнуть.

«Побоялись ехать с такой суммой через границу»

Игорю в Польшу не так давно привозили деньги от продажи недвижимости в Беларуси. Доставляли их частями наличными через границу — в общей сложности около 25 тысяч долларов.

— Первый раз привез знакомый на автобусе меньше десяти тысяч. Потом семья из нескольких человек доставила остальную сумму. Я живу в Познани и за первой суммой ездил в Варшаву, а за второй — во Вроцлав, — рассказывает Игорь. — Сначала собирался ехать друг, который и продавал мою недвижимость по доверенности (получилось с большим трудом). Собирались декларировать сумму. Для этого взяли выписку из банка о снятии денег, договор продажи и доверенность. Но по итогу побоялись ехать с такой суммой через границу. Наверное, можно было бы и задекларировать, но я давненько потерял доверие ко всем государственным органам.

Переводы небольших сумм без проблем

Эдуард сейчас живет в Грузии. Он получал из Беларуси не особо крупные суммы — переводы ему были до полутора тысяч рублей в месяц. Делали это через интернет-банкинг с карты «МТБанка» на карту в Bank Of Georgia («Банк Грузии»), которую успел завести до того, как грузинские банки практически перестали открывать счета белорусам.

— Комиссия за перевод лично для меня не критическая. К примеру, в начале февраля за перевод суммы чуть более 900 рублей сняли комиссию меньше 14 рублей (то есть 1,5%). При этом банк-получатель комиссию не снимает, но деньги переводит по своему внутреннему курсу, что тоже совсем не критично, — объясняет Эдуард.

Раньше он пробовал переводить деньги с канты «БНБ-Банка», но ничего не получилось, несмотря на то, что основным акционером его является как раз «Банк Грузии».

— До того, как я попробовал сделать перевод с карты «МТБанка», я снимал наличные в грузинских банкоматах с карты «БНБ-банка» с не очень приятными комиссиями. Точно не помню, но, кажется, около трех-четырех долларов с каждых 100 долларов (3% как минимум).