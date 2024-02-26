Reuters: Россия выпрашивает у Китая кредиты 1 26.02.2024, 16:18

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Согласна брать деньги в юанях.

Россия хочет взять кредиты у Китая – однако фактически на условиях последнего. Предполагается, что заем будет получен в китайской валюте – юанях.

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает Reuters. Он отметил: переговоры России с Китаем по кредиту идут уже давно, но решения пока нет.

«Переговоры с китайскими партнерами идут уже давно. Пока решения нет. Мы обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге», – сказал российский министр.

При этом он подчеркнул: Россия готова начать тестирование платежей в цифровых валютах с Китаем. А также странами Евразийского экономического союза.

В то же время, напомним: в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия намеревалась продемонстрировать Европе свою силу и доминацию – и заставить ее платить за газ рублями. Однако план не сработал – и как отдельные страны-члены ЕС, так и союз в целом отказались выполнять требования Кремля.

Со временем же Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова перейти на внешнеторговые расчеты в юанях. Причем не только в торговле с Китаем, но и с третьими странами, включая государства Африки и Латинской Америки. Продолжением же этого стало фактическое согласие Кремля получить кредит от Китая в валюте последнего.

У России заканчиваются деньги на черный день

Тем временем, почти за 2 года полномасштабной войны Россия потратила половину денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) – главного источника ресурсов на черный день. По итогам 2023 года из ФНБ было потрачено почти 4 трлн рублей, и теперь в его так называемой ликвидной части (накопления в валюте и золоте, которые легко потратить в случае необходимости) осталось только 5 триллионов.

В то же время в фонде есть еще и неликвидная часть. И в целом общая наполненность ФНБ уменьшилась на 12%, до 12 трлн рублей. Впрочем, неликвидную часть, которая превышает ликвидную, государство может только инвестировать, поэтому влить эти деньги в экономику не получится.

Как пояснили аналитики, у России становится меньше денег на черный день, поскольку в первой половине 2023 года российская нефть торговалась со скидкой по отношению к другим маркам, курс рубля был относительно крепким, поэтому необходимые объемы не добирались – и валюту из ФНБ продавали. Однако летом ситуация изменилась: цены выросли, рубль ослаб – и власти были готовы, наконец, пополнять «кубышку».

«Но после мятежа Пригожина курс доллара взлетел до 100 рублей. И дополнительный спрос на валюту еще сильнее ускорил бы девальвацию, поэтому ФНБ не пополнялся», – рассказали аналитики.

В то же время из-за необходимости финансировать дорогую войну – «статьи «Национальная оборона» и «Национальная безопасность» выросли на 60% по сравнению с 2021-м» – траты бюджета превысили установленную законом норму на 3 трлн рублей. Кроме того, выше прогнозов оказался и бюджетный дефицит.

Впрочем, отмечается, что ФНБ – «это лишь часть российских резервов». Поэтому утверждать, что у России заканчиваются деньги про запас, некорректно. Тем не менее по поводу будущего фонда действительно немало сомнений.

«Формально, если сохранить те же темпы расходов, ликвидная часть фонда будет исчерпана уже в 2025 году. ...После выборов [президента РФ в марте-2024] эксперты ждут новых санкций и, как следствие, проблем для экономики, которые могут потребовать новых раундов финансирования», – резюмировали аналитики.