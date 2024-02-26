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«На фоне безумной негативной реакции»: популярная курортная страна выгоняет россиян

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  • 26.02.2024, 16:25
  • 7,328
«На фоне безумной негативной реакции»: популярная курортная страна выгоняет россиян

Должны выехать в ближайшие две недели.

Шри-Ланка отменяет визы для сотен тысяч россиян, которые находятся там, чтобы избежать войны. Как сообщили в ммиграционной службе страны, граждане РФ должны выехать в ближайшие две недели, информирует Independent.

Отмечается, что согласно официальным данным, за последние два года после начала полномасштабной войны в Украине на Шри-Ланку прибыли чуть более 288 000 россиян. Точное количество туристов из РФ, которые продлили свое пребывание более 30-дневной продолжительности туристической визы, остается неясным.

По информации министерства туризма Шри-Ланки, они получают жалобы на некоторых российских туристов, которые ведут незарегистрированный и незаконный бизнес в южной части страны.

«Это произошло на фоне безумной негативной реакции в социальных сетях на российские предприятия, которые ведут политику «только для белых». ... Эти предприятия включают бары, рестораны, водные виды спорта и услуги по аренде транспортных средств», - пишет издание.

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