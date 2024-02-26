Еще у одного белорусского банка могут смениться собственники 26.02.2024, 16:49

«Приорбанк» подал заразительный пример.

У «Банка БТА» в Беларуси может смениться собственник. Как заявил казахский бизнесмен Кенес Ракишев, уже найден потенциальный покупатель, который получил разрешение Нацбанка Беларуси на подобную сделку. Об этом пишет издание BES.media.

«Мы на окончательной линии переговоров с потенциальным покупателем. Он уже получил разрешение Национального банка Беларуси. Мы подписали все предварительные документы. Остались еще дополнительные разрешительные документы от антимонопольного комитета Беларуси. Все в рамках закона», — заявил Кенес Ракишев еще в начале февраля. Сейчас внимание на это заявление обратило издание Office Life.

Кенес Ракишев отказался раскрывать имя покупателя и сумму сделки, ссылаясь на конфиденциальность. О том, что бизнесмен планирует продать банк в Беларуси, он рассказывал в ноябре 2020 года. По его словам, сделка могла состояться в 2021 году, если «ситуация в Беларуси стабилизируется», добавив, что потенциального покупателя нет.

На 31 декабря 2022 года акционером белорусского банка с долей 99,9% является «БТА Банк (Казахстан)», который, в свою очередь, принадлежит Кенесу Ракишеву и компании «Fincraft Group».

Напомним, в середине февраля стало известно, что австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) ведет переговоры о продаже своей доли (87,74%) в белорусском «Приорбанке» и его дочерних компаниях.