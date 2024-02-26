закрыть
26 февраля 2024, понедельник, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Легковушка протаранила рейсовый автобус под Рогачевом

  • 26.02.2024, 16:58
Легковушка протаранила рейсовый автобус под Рогачевом

Есть жертвы.

Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла утром в Рогачевском районе. Один человек погиб и пятеро пострадали, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Около 07:00 мужчина за рулем Ford выехал из Рогачева. Через несколько минут, по предварительным данным, 40-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В этот момент там ехал рейсовый автобус МАЗ.

Произошло лобовое столкновение, автомобиль выбросило в кювет. Пассажирка легковушки получила смертельные травмы и скончалась на месте ДТП, помощь медиков понадобилась четырем пассажирам рейсового автобуса и водителю Ford.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников, «Радио Свобода»
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко