Легковушка протаранила рейсовый автобус под Рогачевом 26.02.2024, 16:58

Есть жертвы.

Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла утром в Рогачевском районе. Один человек погиб и пятеро пострадали, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Около 07:00 мужчина за рулем Ford выехал из Рогачева. Через несколько минут, по предварительным данным, 40-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В этот момент там ехал рейсовый автобус МАЗ.

Произошло лобовое столкновение, автомобиль выбросило в кювет. Пассажирка легковушки получила смертельные травмы и скончалась на месте ДТП, помощь медиков понадобилась четырем пассажирам рейсового автобуса и водителю Ford.