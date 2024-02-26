В Минске пассажиры толкали троллейбус 2 26.02.2024, 17:33

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Видеофакт.

Сегодня в Минске пассажиры толкали троллейбус. Как сообщает «Минсктранс»:

- С 09:37 на улице Кнорина, бульваре Толбухина в направлении улицы Кузьмы Чорного произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №№ 29,61. Движение маршрута №61 организовано по ул. Кедышко, маршрута №29 — по улице Калиновского, проспекту Независимости, улицам Филимонова и Кедышко. Движение возобновлено в 09.50.

В это же время прохожие, как пишет blizko.by, могли наблюдать такую картину. В том месте, где улица Кнорина упирается в Толбухина, образовалась цепочка троллейбусов. В какой-то момент передний троллейбус начали толкать вручную. Это машина с бортовым номером 5491, которая шла по 61-му маршруту.

На фото и видео хорошо видно, что делают это два человека в оранжевых жилетах — очевидно, водители троллейбусов, — и четыре человека в обычной одежде, вероятно, пассажиры самих троллейбусов. При этом они держат в руках портфели, пакеты, папки: ясно, что это не очень удобно. Крайний левый человек с портфелем даже выходит слева за габариты троллейбуса.

Шестерка оттолкала троллейбус несколько десятков метров, до поворота бульвара Толбухина.