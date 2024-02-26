В Сеть слили огромный компромат на Путина 15 26.02.2024, 18:43

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Утечка информации происходит из внутриполитического блока администрации президента РФ.

Новые утечки документов подробно раскрывают, как Кремль работает над обеспечением победы Путина на выборах, создает общероссийскую пропагандистскую сеть и механизм интернет-цензуры для информационной войны, а также интегрирует оккупированные территории Украины. Общий запланированный бюджет по трем основным категориям - президентские выборы, информационная война и оккупированные территории в Украине - достигает 1,1 млрд евро, сообщает Vsquare.

Согласно документам, наибольшая его часть, до 631 млн евро, была выделена на информационную борьбу.

Пул документов подтверждает, что Путин построил в России мрачное тоталитарное государство по образу романа «1984» Джорджа Оруэлла.

Утечка информации происходит из внутриполитического блока администрации президента, возглавляемого 61-летним Сергеем Кириенко. Его называют «наместником Донбасса», поскольку он отвечает за управление на оккупированных территориях Украины.

Среди документов, попавших в Delfi, огромные файлы Excel, некоторые из них содержат десятки скрытых листов, протоколы рабочих встреч, а также презентации и отчеты, созданные в кремлевском блоке внутренней политики под руководством Кириенко.

В этих документах также подробно расписан бюджет РФ на текущий год.

В нем как финансовые показатели, так и ответственные лица определены в соответствии с конкретными проектами. В случае с несколькими проектами названы и люди, принимающие решение о финансировании. В некоторых случаях это премьер-министр Мишустин или сам Путин.

Например, один из документов касается одного из самых известных пропагандистов Владимира Соловьева. Согласно утечке, в 2023 году Соловьев получил из российского государственного бюджета 1,5 млрд рублей. Однако на этот год тот же документ выделил Соловьеву вдвое больше - 30 млн евро.

Но к этому есть и примечание: «Мы ждем встречи Соловьева с президентом». Мы не знаем, как прошла встреча, но, согласно государственному бюджету России на 2024 год, компания Соловьева все равно получила 15 млн евро.

Уполномоченный по правам ребенка в Администрации президента Мария Львова-Белова получит в этом году 420 000 евро, сообщается в материалах. В колонке комментариев говорится, что деньги будут выделены специально «на вывоз детей из зоны СВО».

Бюджет блока внутренней политики разделен на три раздела: президентские выборы, информационно-идеологическая война и «новые регионы». Если учесть суммы, изначально запланированные на этот год, плюс «дополнительные нужды», которые были внесены в бюджетные документы, то общий бюджет проектов, относящихся к этим трем категориям, достигает почти 110 млрд рублей.

Одна из презентаций, оказавшихся в нашем распоряжении, называется «Креативный контент для выборов». На титульном листе изображен герб РФ, а ее авторами являются генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и Сергей Новиков, глава правительства социальных проектов внутриполитического блока Кремля. Они рассказали, какие фильмы, театральные постановки и другие проекты создадут подходящий эмоциональный фон для президентских выборов.

Согласно презентации, каждый фильм, премьера которого состоится до выборов, должен вызывать у зрителей одно из четырех чувств: защита национальных интересов, включая культурные и общественные (традиционные) ценности; качественные изменения в жизни россиян как постоянная тенденция; герои наших дней, поводы для гордости и громкие имена России; мы вместе - проекты, ориентированные на жителей новых территорий; тема так называемой «СВО». С октября прошлого года в каждом месяце запланированы премьеры как минимум двух фильмов. Если в первые месяцы большинство из них отражали национальные интересы, культурные и традиционные ценности, то в феврале и марте на экраны выйдут фильмы, отражающие новых героев и громкие имена России.

Например, во время выборов состоится премьера фильма «Позывной: Пассажир». Согласно синопсису фильма, молодой художник по фамилии Рябинин «оставляет мирную жизнь и уходит добровольцем на «СВО», чтобы запечатлеть трагические события российской истории (...). Страдания людей и героизм товарищей полностью меняют самосознание молодого человека», сообщается в описании.

На российском сервисе Wink стартовал 12-серийный сериал «ГДР». Согласно синопсису, советский разведчик оказывается в центре интриг ведущих мировых спецслужб и держит в своих руках судьбу Восточной Германии. За основу главного героя, судя по всему, был взят Путин.

«Образ героя рисует положительную картину сотрудника органов национальной безопасности. Шпионская драма говорит о первостепенной важности национального суверенитета как основы развития страны», - так описывается сериал в одном из документов, попавших в утечку.

Помимо фильмов, Гореславский и Новиков представили и другие проекты, которые должны вызвать аналогичные чувства в российском обществе. Несколько фильмов, сериалов и других проектов прямо направлены на то, чтобы опозорить и унизить Украину и Запад, а также изобразить, например, президента Украины Владимира Зеленского марионеткой «англо-американцев».

В то же время в презентации отмечается, что «основной риск» таких масштабных арт-проектов заключается в том, что их «предполагаемый смысл может быть непоследовательным». Для снижения таких рисков, согласно презентации, уже в конце 2022 года был создан отдельный редакционный отдел из 15 человек, который будет «контролировать все этапы производства от подготовки сценария до публикации готового контента».

Замдиректора Центра восточноевропейских исследований в Стокгольме Мартин Краг сравнил подобную «редакцию» с политруками или комиссарами советской эпохи , задача которых состояла в том, чтобы каждое учреждение и трудовой коллектив следовали линии партии. «Все, что мы видим в этих документах, полностью советское», - сказал Краг.

Для каждого фильма, сериала, школьной олимпиады и других проектов также устанавливаются конкретные цифры, например, сколько зрителей или участников они должны охватить. Для этого боссы ИРИ хотят, чтобы администрация президента заставила российские социальные сети и интернет-платформы, такие как «ВКонтакте» и «Яндекс», бесплатно рекламировать их и вставлять в ленты социальных сетей.

В то время как ИРИ отвечает за заказ и производство «креативного контента» с желаемой Кремлем идеологией, аналогичное доверенное лицо Кремля АНО «Диалог» и его филиал «Диалог Регионов» должны обеспечить, чтобы этот контент достиг необходимого количества зрителей по всей России.

АНО «Диалог» - одна из самых влиятельных национальных НПО, значение которой в Кремле стремительно выросло за годы войны и в настоящее время насчитывает около 2500 сотрудников. Согласно документам, АНО «Диалог» получает из государственного бюджета около 68 млн евро на создание новых региональных центров и центров создания контента на оккупированных территориях Украины, в каждом из которых работают десятки человек. Целью таких центров является, в частности, «таргетированная реклама» и «необходимые аналитические продукты для подготовки к выборам».

Руководят «Диалогом» один из самых известных интернет-технологов Владимир Табак и его заместитель Андрей Цепелев. Они отвечают за эффективность кремлевской пропаганды в Интернете. Один из слайдов Цепелева рассказывает о том, как Интернет стремительно занимает место телевидения в пропагандистской работе в России.

Согласно этому документу, 45% жителей России находят информацию в Интернете: в социальных сетях и блогах, на новостных и официальных государственных каналах, в приложениях для обмена сообщениями. Для телевидения этот показатель составляет всего 42 процента. При этом Интернет является самым важным информационным каналом среди россиян до 44 лет.

В той же презентации Цепелев рассказывает о роли и назначении Интернета в российском правительственном Интернете (госдиджитал) за последние восемь лет. Если до 2019 года Интернет был просто «важным инструментом», то в следующие два года он стал «обязательной частью работы». Однако с 2022 года Цепелев определил Всемирную паутину как основной канал коммуникации, а цель Сети - информационная война. Он рассказал о том, как «Диалог» вступает в игру. Работа происходит в секторе, где пересекаются три разных вида деятельности: политтехнологии, государственный PR и маркетинг в социальных сетях. При этом, согласно той же презентации, национальный PR должен сопровождать каждого россиянина буквально на протяжении всей его жизни: от детского сада и школы до музеев, библиотек, занятий спортом, включая общение со всем, что касается муниципалитетов и центрального правительства, и заканчивая больницами.

Согласно полученным документам, бюджет проектов администрации Путина, связанных с президентскими выборами, составляет 54 млрд рублей, плюс около 20 млрд рублей на «дополнительные нужды» в 2023 и 2024 годах вместе взятых.

Например, дополнительное финансирование в размере 45 млн евро предусмотрено для «Всемирного фестиваля молодежи», 16,7 млн евро - для «Международной выставки Россия» и дополнительные миллионы - для программ различных образовательных учреждений, таких как школа мэров, цифровая школа муниципалитетов или детский патриотический лагерь в Псковской области. Таких проектов еще десятки.

Марк Галеотти заявил, что подобные школы, соревнования и лагеря финансируются Кремлем не только для проведения конкретного мероприятия.

«Они предназначены для воспитания и индоктринации новой элиты. Идет ли речь о детских патриотических лагерях или о курсах, посвященных тому, как стать лучшим мэром, их цель, помимо всего прочего, найти таланты, подходящие для более высоких должностей. [В Кремле понимают, что Россия превращается в геронтократию, и им нужно сформировать новую элиту, которая идеологически находится на одной волне с режимом», - объясняет Галеотти.

С личного одобрения Путина администрация президента выделила 3,6 млн евро на проведение экзит-поллов на президентских выборах, а еще 5,8 миллиона евро было заказано на покрытие расходов на социологические исследования и опросы на Украине. Помимо этих двух «дополнительных расходов», на социологические исследования в связи с президентскими выборами выделено в общей сложности почти 28 млн евро.

По словам источника, это, скорее всего, секретные социологические исследования, которые Кремль заказывает уже несколько десятилетий.

«Они проверяют «температуру» общества, чтобы иметь возможность адекватно реагировать. Если незначительные вещи сильно беспокоят общество, они не станут их преследовать», - сказал источник. По словам эксперта, секретные исследования, проводимые по заказу Кремля, часто оказываются более точными и глубокими, чем открытые.

«В недемократических обществах люди не решаются сказать социологам, что они думают на самом деле», - сказал источник, приведя в качестве примера тот факт, что в России чрезвычайно высок процент людей, отказывающихся отвечать на вопросы опросчиков, достигающий более 90% в случае телефонных интервью. «Население не верит, что это действительно анонимные опросы. Поэтому люди не отвечают честно. Они боятся. Даже в случае с кремлевскими опросами для внутреннего пользования люди не отвечают честно до конца, но там опросчики больше усилий прилагают к контрольным вопросам. Они отсеивают ту часть респондентов, чьи ответы на контрольные вопросы противоречат их ответам на реальные вопросы», - пояснил источник.

Тот факт, что администрация Путина заказала эти опросы, показывает, что Кремль заинтересован в реальных результатах выборов, добавил источник: «Они хотят проверить, насколько регионы могут подтасовать реальные результаты выборов и насколько они манипулируют ими, чтобы представить Москве те цифры, которые, по их мнению, она хотела бы видеть. Кремлю необходимо как можно точнее знать реальные результаты, чтобы, в частности, понять, насколько целесообразно их подтасовывать».

Галеотти назвал это «предварительной подтасовкой» выборов, цель которой заключается в том, чтобы в день голосования фактическим количеством бюллетеней, отданных в поддержку Путина, нужно было манипулировать как можно меньше. При этом Кремль следит за населением России, которое, как он знает, будет лгать государству на каждом шагу. «Кремль не может доверять даже тому, что мэры и губернаторы говорят им о [политической] ситуации в их регионе», - подчеркнул он. По словам Галеотти, из-за этого Кремль крайне опасается риска, поэтому ему необходимо все контролировать.

В своей презентации, опубликованной в августе 2022 года, генеральный директор АНО «Интеграция» Глеб Шагун подробно рассказал о том, как создаются, обучаются и поддерживаются «лидеры общественного мнения» - от выявления региональных лидеров общественного мнения до помощи им в создании и усилении пропагандистского контента в СМИ и обучения тому, как поднять собственный имидж.

При этом план предусматривает мониторинг активности лидеров общественного мнения, создание эмоционально более вовлекающих способов коммуникации, а также сотрудничество с ведущими медиа-изданиями, университетами, донорами и правительственными агентствами. «Все это следует за более широкой тенденцией, в соответствии с которой Россия становится тоталитарным обществом. Она больше не является авторитарной, фальшивой демократией», - сказал Мартин Краг о документах.

«Разница между авторитарной и тоталитарной системой заключается в том, что тоталитаризм требует от вас публичной лояльности. Вам уже недостаточно просто молчать и не сопротивляться. [Теперь] необходимо также реально участвовать в политических организациях», - добавил он.

Примером семинаров, проводимых для лидеров общественного мнения, является «погружение в специфику Донбасса». Среди преподавателей или тренеров этих семинаров - пропагандисты Кристина Потупчик, Мария Бутина и Александр Малькевич.

В то же время на нескольких слайдах представлены примеры того, какой контент уже создан для лидеров общественного мнения. Например, режиссер Валерий Тимошенко снял шесть мини-фильмов, которые собрали в общей сложности более 600 000 зрителей. Их названия включают: «Погибли дети», «Ракетный удар», «Это неправильно», «Воюй с нами», «Дебальцево», «Мы не будем прятаться за людей».

Перечислены не только российские лидеры общественного мнения и их творения. Упоминается и немецкий документалист Вильгельм Домке-Шульц, создавший фильмы «Одессу не забудем, не простим» и «Донбасс», которые были показаны по российскому государственному телевидению. Пропагандистские фильмы Домке-Шульца «рассказывали о фашизме на Украине, противостоянии России и Запада и новой политической реальности».

В комментарии Paper Trail Media, Домке-Шульц заявил, что его фильмы «о преступлениях фашистских массовых убийц и террористов в Украине». По его словам, ему известно, что один из фильмов был показан на российском государственном телеканале «Россия 24», но о других показах на российском телевидении ему ничего не известно.