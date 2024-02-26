В Минске с плавающей льдины спасли собаку 2 26.02.2024, 19:08

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Происшествие случилось на водохранилище «Дрозды».

В Минске с плавающей льдины спасли собаку. Происшествие случилось на водохранилище «Дрозды».

Местной спасательной станции сообщили, что в центре озера на льдине находится собака. Чтобы добраться до неё, спасатель полз по льду. Животное было напугано, но послушно село на спецсредство «Марс» на воздушной подушке. На нем собаку и довезли до берега. Кстати, там её ждал хозяин, который наблюдал за спасательной операцией, сообщает БелТА.

В период таяния льда подобные операции нередки, они проходят в разных регионах страны. Например, в Лепельском и Гомельском районах спасли косулей, попавших в полыньи.