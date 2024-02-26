Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО 10 26.02.2024, 19:11

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Теперь заявку должен одобрить президент Венгрии.

Парламент Венгрии одобрил 26 февраля заявку Швеции на вступление в НАТО. «За» проголосовали 188 депутатов, «против» — шесть, передает европейская редакция Politico.

«Вхождение Швеции в состав НАТО укрепит безопасность Венгрии, поэтому я призываю вас одобрить эту заявку», — заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на открытии весенней сессии парламента.

Изначально венгерский парламент планировал проголосовать по членству Швеции в альянсе на внеочередном заседании 5 февраля — то есть, до решения турецкого парламента. Однако депутаты партии «ФИДЕС» бойкотировали голосование. Лидер партии Мате Кочиш выступил за проведение такого голосования лишь после визита шведского премьера в Будапешт.

23 февраля, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон все-таки посетил Будапешт для обсуждения ряда вопросов с венгерским премьером Виктором Орбаном. Глава республики назвал беседу «интересной, захватывающей и продуктивной». Он заявил, что парламент «примет необходимые решения» на голосовании 26 февраля. Лидеры также обсудили сотрудничество в сфере обороны. Швеция в рамках заключенного соглашения о безопасности пообещала поставить Венгрии четыре истребителя Gripen.

После одобрения парламентом Венгрии решение будет отправлено временному президенту страны Ласло Кёверу, у которого есть пять дней, чтобы одобрить заявку и направить свое решение в Госдеп США. В случае с Финляндией этот процесс занял три дня. Вашингтон, в свою очередь, официально приглашает новую страну вступить в альянс.