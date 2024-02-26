Чай популярных марок с плесенью продавали в одном из магазинов Могилева 3 26.02.2024, 19:15

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Этот чай поставляется в Беларусь из РФ.

Могилевские эпидемиологи в ходе очередной проверки магазинов обнаружили в продаже чай с плесенью. Об этом сообщается в телеграм-канале Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В частности, некачественный чай нашли в магазине «Светофор» по улице Лазаренко, 73.

Результаты лабораторных исследований показали, что в нескольких видах чайной продукции была плесень. Речь идет о таких популярных марках, как «Гита» и Riston.

Плесень нашли в чае черном байховом мелком Special торгового знака Riston в пакетиках (партия изготовлена 11.06.2022 года, изготовитель — ООО «Мал Ком», Россия, импортер в Беларусь — минская компания «ЛенПродуктСервис»), а также в чае черном байховом индийском «Гита» в пакетиках (дата изготовления — ноябрь 2023 года, годен до конца октября 2026 года, изготовитель — ООО «ОРИМИ», Россия, поставщик в Беларусь — витебская компания «КМА ПРОД-ТРЕЙД»).