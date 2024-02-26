На сколько выросли цены с 2012 года в Беларуси? 3 26.02.2024, 19:35

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Есть чему удивиться.

Цены — как вода в реке, никогда не останавливаются, какими бы усилиями чиновники их ни пытались удержать.

«Зеркало» нашло буклет со скидками торговой сети «Евроопт» за 9−22 января 2012 года и сравнили те цены с нынешними. Посмотрев на стоимость товаров (до скидки), можно не с первого раза поверить в их реалистичность — таких цен сейчас мы не найдем в магазинах. Некоторые позиции подорожали более чем в 7 раз. Но если взять тогдашнюю и нынешнюю средние зарплаты, то сейчас можно купить заметно больше продуктов. При этом в пересчете в доллары ситуация не сильно отличается — за счет роста американской валюты.

Все цены за 2012 год журналисты перевели в современные рубли. Изначально на фото цены указаны без учета деноминации 2016 года. В тех случаях, когда мы видели, что в ассортименте нет точно такого продукта, мы брали для примера самый дешевый аналог.

Также важно отметить, что мы изучили цены в одной и той же торговой сети. Но продукты дорожают примерно такими же темпами во всех торговых объектах, а не только в ней.

В среднем цены выросли в 2−4 раза

Вы помните, что кофе можно было купить за 19 900 неденоминированных рублей (1,99 рубля после деноминации)? Или рис менее чем за 7000 рублей (нынешние 70 копеек)? Сейчас такие цены выглядят нереалистичными.

В найденном нами буклете за начало 2012 года мы увидели, что тогда пачка гречки стоила 78 копеек (мы взяли цены, которые были до скидок). Сейчас такая же упаковка этого производителя в той же торговой сети стоит 1,76 рубля. То есть за 12 лет она выросла в цене более чем в 2,2 раза.

Более ощутима разница при сравнении цен на рис. В буклете 12-летней давности есть рис «Краснодарский». Точно такого наименования сейчас в продаже в магазине нет, но из описания следует, что он шлифованный. Рис того же производителя есть в наличии по разным ценам. Для примера мы взяли самый дешевый из них той же расфасовки — 3,19 рубля за 900 грамм. В январе 2012 года цена за пачку того же веса была менее 0,7 рубля. Получается, он подорожал более чем в 4,5 раза.

Подсолнечно-оливковое масло Altero 12 лет назад стоило 1,29 рубля, сейчас его продают за 5,67 рубля. То есть рост в 4,4 раза.

Консервированный зеленый горошек фирмы Gusto в 2012-м стоил 59 копеек. С тех пор вес банки снизился с 425 до 420 грамм, а цена выросла до 2,85 рубля, то есть в 4,8 раза (и это без учета уменьшения веса). По той же цене в январе 2012-го продавали консервированную кукурузу от этого производителя. Баночка тоже была 425 грамм. Сейчас ее продают за 2,89 рубля за 400 грамм.

Кило свежемороженой форели тогда продавали за 7,99 рубля, сейчас — за 30,89 рубля. Увеличение цены — почти в 3,9 раза.

Кило резанных замороженных шампиньонов предлагали за 1,45 рубля. Сейчас — 5,15 рубля. Цена выросла почти в 3,6 раза.

В том же каталоге мы видим пельмени «Сочные», которые продавали на развес почти по 1,1 рубля за килограмм. Сейчас таких в ассортименте нет. Но если посмотреть самые дешевые, которые предлагают на развес, то цена за килограмм выходит 4,29 рубля. Рост опять получается в 3,9 раза.

Окорок цыпленка можно было купить за 2,49 рубля. Сейчас продукта того же производителя нет. Но аналог стоит от 8,04 рубля за кило. Даже если брать по этой нижней ценовой планке, его стоимость увеличилась в 3,2 раза.

Румынские спагетти в начале 2012-го предлагали за 69 копеек. Самый дешевый аналог сейчас можно купить за 1,3 рубля. В этом случае подорожание — менее чем в два раза.

420-граммовую упаковку майонеза российского производителя «Махеевъ» с перепелиным яйцом предлагали менее чем за 0,93 рубля. Сейчас такой упаковки нет в наличии, предлагают 380 грамм по цене 4,4 рубля. В переводе за килограмм продукта цена изменилась более чем в 5 раз: с 2,2 до 11,58 рубля.

Что с фруктами

Белорусам больше не доступны привычные польские яблоки. Так что мы сравнили цену на них в 2012 году и на белорусские сейчас. Так вот, если тогда за килограмм польских красных яблок надо было отдать 0,75 копеек, то сейчас за белорусские — от 2,64 рубля. А за те, которые больше всего похожи на польские с фото двенадцатилетней давности (сорт в каталоге не указан), — 4,22 рубля.

Стоит отметить, что импортные были бы дороже хотя бы в силу того, что на их доставку требуется больше денег.

Мандарины стоили 1,29 рубля за килограмм. Самые дешевые сейчас (без скидки) обойдутся в 6,69 рубля.

Был в каталоге еще один фрукт — киви. Цена 0,95 рубля. Сейчас его можно купить от 6,99 рубля. Это в 7,4 раза дороже.

А что в переводе на среднюю зарплату

В общей сложности за один и тот же набор изученных продуктов (которые указаны в графике выше плюс форель) 12 лет назад надо было выложить 18,78 рубля. Сейчас — порядка 73,79 рубля.

По данным Белстата, средняя зарплата в январе этого года составляла 1 991,2 рубля. Это без вычета налогов и соцвзносов. За эту сумму можно купить почти 27 наборов изученных нами продуктов.

В январе 2012 года средний заработок был 2,88 млн неденоминированных рублей, или 288 рублей на современные деньги. За них можно было приобрести 15,3 таких набора еды.

Из этого следует, что, несмотря на рост цен, в среднем продукты стали более доступными, в том числе из-за роста зарплат (хоть порой и необоснованного, что грозит проблемами в экономике).

Переведем в валюту

Примечательно, что при переводе в доллары цена практически не изменилась. 18,78 рубля, которые мы «потратили» на покупку по ценам января 2012-го, — это 22,54 доллара по курсу Нацбанка на 22 января того же года. А 73,79 рубля за аналогичную покупку сейчас — это 22,7 доллара по курсу Нацбанка на 26 февраля 2024 года.

Это произошло за счет роста курса американской валюты.