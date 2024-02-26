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В Индии состав с 53 вагонами проехал 80 км без машиниста

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  • 26.02.2024, 19:41
  • 2,522
В Индии состав с 53 вагонами проехал 80 км без машиниста

Видео.

В Индии товарный поезд с 53 вагонами с щебнем проехал почти 80 км без машиниста. Состав следовал из города Джамму в штат Пенджаб, он остановился на станции Катуа для смены машиниста, когда начал скатываться из-за уклона и набирать скорость, пишет Economic Times. В итоге, проехав десятки километров, он остановился у станции Унчи Бейсси в Пенджабе из-за крутого подъема. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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