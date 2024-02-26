«Это не леший, это йети с улицы Монтажников!»2
- 26.02.2024, 20:02
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Необычный пассажир в минском метро озадачил пользователей соцсетей.
Необычный пассажир был замечен в минском метро. Видео опубликовано в Instagram «Минск Live».
На кадрах человек в «волосатом» костюме с полностью закрытым лицом спокойно ехал в вагоне.
«Сегодня в Минске ехал леший, вы не встречали?» — так подписан ролик.
Пользователи в комментариях начали гадать, кто же это мог быть. Некоторые пошутили, что это вовсе не леший.
«Ему просто на 23 Февраля никто не подарил станок для бритья, пену, трусы и носки», «Это не леший, это йети с улицы Монтажников!», «Вау! Костюм, по-моему, шикарный», «Интроверт», — пошутили комментаторы.
Тем временем некоторые задумались о том, кто знает, чего от него можно ожидать и как его пропустили в метро.