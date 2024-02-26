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Биткоин подскочил до $53 680

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  • 26.02.2024, 21:01
  • 1,426
Биткоин подскочил до $53 680

На рынке ажиотаж.

Цена биткоина в течение нескольких часов подскочила более чем на $2100 (4,4%) до $53 687. Это самая высокая цена криптовалюты с декабря 2021 года, сообщает агентство Bloomberg.

По состоянию на вечер понедельника биткоин торгуется на уровне $53 350.

Спрос на биткоин стабильно рос с начала февраля благодаря одобрению США в начале года спотовых биржевых биткоин-ETF фондов.

Стоимость криптовалюты достигла двухлетнего пика в $50 369 12 февраля, но на следующий день начала снижаться из-за того, что спекулянты взяли передышку после периода роста цены для фиксации прибыли.

Новый скачек цены был зафиксирован 14 февраля – $51 902.

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