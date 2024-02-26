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В Минске водитель Volkswagen поехал на красный и влетел в Hyundai

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  • 26.02.2024, 21:10
  • 1,644
В Минске водитель Volkswagen поехал на красный и влетел в Hyundai

Авария попала на видео.

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 26 февраля в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

По информации инспекторов, 43-летний водитель Volkswagen на пересечении проспекта Независимости и улицы Волгоградской выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Hyundai, которым управлял 45-летний мужчина.

В результате ДТП пассажиры обоих автомобилей получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для обследования.

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