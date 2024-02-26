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Банковские карты могут не работать в Беларуси ночью 2 марта

  • 26.02.2024, 22:03
Банковские карты могут не работать в Беларуси ночью 2 марта

С 03.00 до 06.00.

Перерывы в работе некоторых банковских карт возможны 2 марта. Об этом предупредил Банковский процессинговый центр (БПЦ).

Это связано с тем, что БПЦ будет проводить работы на сетевом оборудовании.

«В промежуток времени с 03.00 до 06.00 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра», — говорится в сообщении.

В частности, карты могут не работать в сети организаций торговли (сервиса), банкоматах и устройствах самообслуживания.

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