Банковские карты могут не работать в Беларуси ночью 2 марта
- 26.02.2024, 22:03
С 03.00 до 06.00.
Перерывы в работе некоторых банковских карт возможны 2 марта. Об этом предупредил Банковский процессинговый центр (БПЦ).
Это связано с тем, что БПЦ будет проводить работы на сетевом оборудовании.
«В промежуток времени с 03.00 до 06.00 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра», — говорится в сообщении.
В частности, карты могут не работать в сети организаций торговли (сервиса), банкоматах и устройствах самообслуживания.