Зеленский: Трамп не понимает Путина, потому что никогда с ним не воевал 7 26.02.2024, 22:10

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Владимир Зеленский

Президент Украины считает, что Трамп не понимает целей Путина в войне против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вероятный кандидат в президенты США Дональд Трамп не понимает целей Владимира Путина в войне против Украины и поэтому выступает против дальнейшей помощи Киеву.

Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам главы государства, он «не понимает, как Дональд Трамп может быть на стороне Путина». «Это невероятно», – добавил он.

По мнению Зеленского, Трамп не понимает целей российского президента и «не знает» его.

«Я знаю, что он встречался с ним... но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда... Я лучше понимаю. Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится», – подчеркнул президент Украины.

Он считает, что в случае, если Трамп решит поддержать Россию, а не Украину, в нынешней полномасштабной войне, то будет «против американцев».