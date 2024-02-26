Германия передала Украине новую военную помощь 2 26.02.2024, 22:28

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Дроны, боеприпасы и не только.

Германия сегодня, 26 февраля, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву партию артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает страница правительства Германии.

Отмечается, что Украина получила 14 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Что еще вошло в список помощи

4 машины разминирования WISENT 1;

3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

250 наборов для разминирования;

10 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;

22 системы обнаружения и подавления против дронов;

12 терминалов SatCom;

4 автомобиля для охраны границы.

Также Германия отчиталась и о планах будущих поставок. Украина должна будет 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников, а также 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2.

Поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности. Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.