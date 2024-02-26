Водитель из Гродно купил в России поддельные белорусские права и три года ездил с ними 2 26.02.2024, 22:37

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Права были напечатаны на струйном принтере.

Инспекторы ГАИ в Гродно остановили Volkswagen, за рулем которого был 24-летний мужчина. Он показал им свое водительское удостоверение, оно вызвало подозрения у сотрудников. Документ отправили на экспертизу. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета судебных экспертиз.

Эксперты выяснили, что права действительно поддельные, напечатаны на струйном принтере.

«Судебными экспертами установлено, что бланк водительского удостоверения Республики Беларусь изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все изображения лицевой и оборотной сторон бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы», — говорится в сообщении.

Водитель пояснил, что купил это удостоверение за 650 белорусских рублей у незнакомого человека на территории России. Милиция проводит проверку по данному факту.