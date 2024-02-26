Украинское гражданство смогут получить белорусы, защищающие Украину 4 26.02.2024, 22:52

Гражданство обещают и членам семей воинов.

Иностранцы, которые защищают Украину, при желании смогут получить гражданство Украины. Об этом в опубликованном 24 февраля в YouTube интервью журналистке Наталье Мосейчук сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Главу МВД попросили прокомментировать проблему с получением гражданства Украины иностранцами, в том числе теми, кто защищает Украину более двух лет.

«Вопрос сдвинут с места. Кабинет Министров принял ряд постановлений, которые определяют порядок получения и гражданства в дальнейшем. Более того, все документы, которые есть у этих граждан, в частности временный вид на жительство в Украине, действительны, даже если сроки вышли», – сказал Клименко.

Министр подчеркнул, что по желанию украинское гражданство получат не только те иностранцы, которые участвовали в вооруженном сопротивлении против российской армии, но и члены их семей.

«Все, кто воевал, кто заключал контракты, были в рядах Вооруженных сил Украины, – они все получат гражданство Украины», – пообещал глава МВД Украины.