СМИ назвали, сколько крупнейшие компании Украины задонатили за время войны 26.02.2024, 23:17

Больше всего на помощь ВСУ потратила компания Рината Ахметова.

С начала вторжения рашистов в Украину крупнейшие местные частные компании и бизнес-группы потратили на военную и гуманитарную помощь своей стране около 48 млрд грн. Об этом сообщило издание «Новое время» с отсылкой на данные 52 частных компаний, которые согласились предоставить такую информацию.

По данным издания, больше всего на помощь ВСУ и гуманитарные нужды потратила компания СКМ Рината Ахметова: суммарно все бизнесы и фонды холдинга оказали помощь на 7,6 млрд грн. На втором месте — бизнес и фонды Виктора Пинчука с цифрой в 5,77 млрд грн. Третий — фонд Петра Порошенко с 4 млрд грн помощи.

Далее следуют Новая почта с 2,75 млрд грн, агрокомпания Kernel с 2,038 млрд грн и Эпицентр с 2 млрд грн.

При этом издание в своем материале отмечает, что на указанные нужды донатят также тысячи малых и средних бизнесов — непосредственно подразделениям ВСУ или в локальные фонды, и все эти взносы подсчитать невозможно.