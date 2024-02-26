В Скиделе замечены египетские гуси 26.02.2024, 23:21

Этот вид очень агрессивен по отношению к другим птицам.

Пару необычных птиц заметили в Скиделе местные жители в конце января. Оказалось, что это египетские (нильские) гуси, пишет Telegram-канал «Дзікая прырода побач».

По словам очевидцев, эти птицы прилетают сюда уже второй год подряд, они селятся в гнезде грачей, которые улетели на зимовку, но пока не ясно, было ли у них здесь потомство в прошлом году.

Отмечается, что египетские гуси родом из Африки, там они гнездятся практически во всех странах. Однако их популяции есть и во многих странах Европы, причем они уже страдают от этих пернатых. Дело в том, что этот вид очень агрессивен по отношению к другим птицам и может ограничить им доступ к пище, особенно летом, когда многие виды водоплавающих птиц не могут летать.

В Нидерландах и Бельгии исследователи выяснили, что египетские гуси своим агрессивным поведением вызвали сокращение поголовья других водоплавающих птиц.

Они, как правило, занимают наиболее подходящие места для гнездования раньше других птиц и из-за территориальных споров от них могут пострадать другие птицы.

В Беларуси этот вид впервые зарегистрирован в 2020 году в Берестовицком районе Гродненской области. Тогда там была замечена пара нильских гусей. Однако не ясно, одна и та же это пара или нет. Эти гуси живут более 15 лет. В ЕС этот вид включен в список наиболее опасных инвазионных видов. В Великобритании, ЮАР и Нидерландах он признан вредителем в сельском хозяйстве.