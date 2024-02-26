Макрон призвал Европу подготовиться к нападению со стороны России

Макрон призвал Европу подготовиться к нападению со стороны России1
- 26.02.2024, 23:24
У Запада есть несколько лет на подготовку.
Лидеры Европы должны подготовиться к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает El Mundo.
Он заявил сегодня, что мы (страны Европы - ред.) должны подготовиться к нападению со стороны России в ближайшие годы.
Также он подчеркнул, что режим Владимира Путина не сможет выиграть войну в Украине.
«Коллективный анализ заключается в том, что за несколько лет мы должны подготовиться к нападению России», - заявил Макрон на открытии в Париже конференции в поддержку Украины, в которой приняли участие около двадцати глав государств и правительств.