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Макрон призвал Европу подготовиться к нападению со стороны России

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  • 26.02.2024, 23:24
Макрон призвал Европу подготовиться к нападению со стороны России
Эммануэль Макрон

У Запада есть несколько лет на подготовку.

Лидеры Европы должны подготовиться к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает El Mundo.

Он заявил сегодня, что мы (страны Европы - ред.) должны подготовиться к нападению со стороны России в ближайшие годы.

Также он подчеркнул, что режим Владимира Путина не сможет выиграть войну в Украине.

«Коллективный анализ заключается в том, что за несколько лет мы должны подготовиться к нападению России», - заявил Макрон на открытии в Париже конференции в поддержку Украины, в которой приняли участие около двадцати глав государств и правительств.

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