Lenovo показала ноутбук с прозрачным экраном 27.02.2024, 1:09

Как он выглядит.

Lenovo показала концептуальный ноутбук с прозрачным экраном Project Crystal. Об этом сообщает Engadget.

Его основная цель – исследование возможностей прозрачных дисплеев и искусственного интеллекта. Один из потенциальных способов использования такого ноутбука – это обмен информацией, например, в медицинских заведениях или гостиницах. Вместо того чтобы переворачивать экран, пользователь может просто переключить дисплей программно, позволяя другим людям видеть его с более подробными пояснениями. Кроме того, с камерой, интегрированной в заднюю часть ноутбука, можно развивать применение дополненной реальности.

Однако этот ноутбук не преследует цель стать коммерческим продуктом, но служит как исследовательский проект для Lenovo. По данным компании, прозрачные дисплеи сейчас дорогие и встречаются редко, но Lenovo хочет исследовать, как можно совместить их с большими дисплеями в ноутбуках.

Дизайн Project Crystal также имеет свои особенности. Вместо традиционной клавиатуры, он оснащен сенсорной клавиатурой Lenovo, которая имеет свои проблемы с точностью набора текста. Однако Lenovo планирует решить эту проблему, используя искусственный интеллект, который будет изучать пользовательские привычки для улучшения точности набора.